Майнц і Баварія зіграли у 8-му турі Бундесліги (1:3). Рахунок і огляд матчу чемпіонату Німеччини читайте на "Футбол 24".

Після матчів національних збірних (а чимало гравців Баварії у складі Бундестім літали на два спаринги у США) календар подарував мюнхенцям доволі простого опонента. Майнц засів у зоні вильоту, набравши у попередніх семи турах тільки 2 очки. Команда, у якій Томас Тухель 10 років тому зробив собі ім'я в Німеччині, ще не здобула жодної перемоги в сезоні.

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Навіть без урахування статусу суперника Баварії не можна було втрачати очок – усі конкуренти "ротен" свої матчі 8-го туру вже виграли. До слова, вже у вівторок мюнхенці зіграють в Лізі чемпіонів – у третьому турі Баварія поїде в Туреччину до Галатасарая.

Команда Тухеля дуже швидко показала, хто є хто, реалізувавши перший же момент. Лерой Сане розігнав контратаку і віддав на Кінгслі Комана. Француз отримав м'яч на правому куті штрафного і потужно пробив у дальній кут.

Майнц міг швидко відігратися, якби не Свен Ульрайх. Кіпер мюнхенців перевів м'яч у стійку після удару головою. А в наступній атаці Баварія, по суті, закрила гру. Харрі Кейн замкнув скидку Горецки. 0:2 вже на 16-й хвилині. Капітан збірної Англії забив 10-й гол в 11-ти матчах за Баварію. Адаптація Харрі Кейна в Бундеслізі пройшла напрочуд легко.

Баварія значно збавила оберти, за що поплатилася. "Карнавальники" після провального старту оговталися і перед свистком на перерву скоротили відставання. Антоні Касі отримав м'яч у штрафному і вразив дальній верхній кут. 1:2 – підопічні Тухеля виграли перший тайм, але розслабилися надто рано.

По перерві Майнц міг зрівняти, але натомість пропустив втретє. Помилка біля власного штрафного, м'яч опинився у Горецки, який ідеально точним ударом влучив у нижній кут. Мюнхенці як ввімкнулися на короткий проміжок часу, так і вимкнулися знову. Могли знову поплатитися – наприкінці гри стійка зіграла за команду Тухеля.

1:3 – Баварія набрала 20 очок і піднялася на третє місце, обійшовши Борусію Д та Лейпциг. Байєр, який очолює Бундеслігу, має 22 бали. Майнц залишився передостаннім – тільки 2 пункти і жодної перемоги.

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