КДК ФФУ повторно розгляне справу щодо висловлювань Вернидуба про канали Футбол 1/2 , – Денисов

Директор телеканалів "Футбол 1" і "Футбол 2" Олександр Денисов повідомив, що КДК ФФУ перегляне рішення не карати наставника Зорі Юрія Вернидуба за порівняння телеканалу з Геббельсом.

"Ми подали апеляцію у відповідний комітет ФФУ з вимогою скасування рішення КДК і перегляду справи. 23 липня Апеляційний комітет розглянув нашу апеляцію, скасував рішення КДК і повернув його для повторного розгляду. Цього разу чекаємо справедливого рішення.

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Мою заяву розглянув комітет етики та чесної гри, куди в більшості своїй входять європейці. Було прийнято одноголосне рішення, що Вернидуб своїми грубими, неетичними висловлюваннями перейшов всякі мислимі і допустимі рамки.

Справу передали в контрольно-дисциплінарний комітет, де повинні були винести покарання. Але пізніше ми з подивом дізналися, що КДК не знайшов обгрунтувань в рішенні Комітету етики та чесної гри, щоб покарати Вернидуба. І справу просто закрили. При цьому ми, як ініціатори справи, на засідання навіть не були запрошені", – цитує Денисова Footboom.