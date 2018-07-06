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КДК ФФУ вирішив не карати Вернидуба за порівняння телеканалу Футбол з Геббельсом

11:36 172 Читать на русском
КДК ФФУ вирішив не карати Вернидуба за порівняння телеканалу Футбол з Геббельсом
Юрій Вернидуб / Фото: ФК Зоря

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України ухвалив рішення закрити справу проти наставника Зорі Юрія Вернидуба.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов, опублікувавши скан постанови.

"У Гітлера рупором був Геббельс. Канали "Футбол 1/2" є рупорами Шахтаря". Коментарі, від яких бомбить в обох сторін головного конфлікту весняної УПЛ

Нагадаємо, після матчу 30 туру УПЛ Шахтар – Зоря, який завершився поразкою луганців, Вернидуб заявив, що телеканали Футбол 1/2 є рупорами Шахтаря та порівняв діяльність телеканалів з діяльністю головного пропагандиста нацистської Німеччини – Йозефа Геббельса.

Генеральний директор телеканалів Олександр Денисов в свою чергу заявив, що на вказані дії Вернидуба буде подано скаргу. Пізніше стало відомо, що КДК ФФУ може оштрафувати Вернидуба на 100 тисяч гривень за його висловлювання.

Відзначимо, вчора генеральний директор луганчан заявив, що клуб збирається подати позов до суду на телеканали Футбол 1 та Футбол 2.

Теги
Головне Футбол 1 Футбол 2 Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Сергій Рафаїлов
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