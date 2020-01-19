toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

Каземіро відзначив особливе вміння, яке показав Реал у матчі проти Севільї

00:41 191 Читать на русском
Каземіро відзначив особливе вміння, яке показав Реал у матчі проти Севільї
Каземіро / Твіттер Реала

Хавбек Реала Каземіро прокоментував перемогу у матчі 20 туру Прімери проти Севільї (2:1).

57’ Каземіро
69’ Каземіро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземіро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземіро

"Важливе вміння команди – розуміти, як перетерпіти подібну гру.

Суддівські скандали і геніальний асист Йовіча у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 2:1

Сьогодні ми продемонстрували, що можемо добре грати і без м'яча, при цьому зберігаючи контроль над грою. Ми раді, що здобули перемогу і зміцнили впевненість у своїх силах", – підкреслив Каземіро в коментарі El Chiringuito.

Нагадаємо, бразильський півзахисник став головним героєм поєдинку, відзначившись дублем і принісши Реалу перемогу.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро – Зідан декласував Лопетегі, VAR знову спровокував скандал

blog_ava
Бабич пояснив, чому не взяв Худжамова на збори
06:00
624
Теги
Каземіро Каземіро Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Севілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
43
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук