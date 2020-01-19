Каземіро відзначив особливе вміння, яке показав Реал у матчі проти Севільї

Хавбек Реала Каземіро прокоментував перемогу у матчі 20 туру Прімери проти Севільї (2:1).

"Важливе вміння команди – розуміти, як перетерпіти подібну гру.

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Сьогодні ми продемонстрували, що можемо добре грати і без м'яча, при цьому зберігаючи контроль над грою. Ми раді, що здобули перемогу і зміцнили впевненість у своїх силах", – підкреслив Каземіро в коментарі El Chiringuito.

Нагадаємо, бразильський півзахисник став головним героєм поєдинку, відзначившись дублем і принісши Реалу перемогу.

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