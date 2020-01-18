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Суддівські скандали і геніальний асист Йовіча у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 2:1

18 січня 21:35 981 Читать на русском
Суддівські скандали і геніальний асист Йовіча у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 2:1
Реал – Севілья – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Реал здолав Севілью у 20 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Севілья .

57’ Каземіро
69’ Каземіро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземіро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземіро

Севілья могла відкрити рахунок у першому таймі, однак після консультації з VAR рефері скасував гол Люка де Йонга через нібито блокування Гуделя проти Мілітао. "Чисті" м'ячі посипалися після перерви.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером

Каземіро легко розібрався з голкіпером (варто відзначити тонку передачу п'ятою від Йовіча), на що Севілья відповіла точним ударом де Йонга. Втім, три очки все ж вирвав Реал. Той-таки Каземіро виграв "повітря" у центрі штрафного майданчика андалусійців і відправив круглого під праву стійку – 2:1.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Севілья Відеоновини Севілья Севілья Ла Ліга
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