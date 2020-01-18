Суддівські скандали і геніальний асист Йовіча у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 2:1

Реал здолав Севілью у 20 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Севілья .

Севілья могла відкрити рахунок у першому таймі, однак після консультації з VAR рефері скасував гол Люка де Йонга через нібито блокування Гуделя проти Мілітао. "Чисті" м'ячі посипалися після перерви.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером

Каземіро легко розібрався з голкіпером (варто відзначити тонку передачу п'ятою від Йовіча), на що Севілья відповіла точним ударом де Йонга. Втім, три очки все ж вирвав Реал. Той-таки Каземіро виграв "повітря" у центрі штрафного майданчика андалусійців і відправив круглого під праву стійку – 2:1.