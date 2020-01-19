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Каземиро отметил особое умение, которое показал Реал в матче против Севильи

00:41 8 Читати українською
Каземиро отметил особое умение, которое показал Реал в матче против Севильи
Каземиро / Твиттер Реала

Хавбек Реала Каземиро прокомментировал победу в матче 20 тура Примеры против Севильи (2:1).

57’ Каземиро
69’ Каземиро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземиро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземиро

"Важно умение команды – понимать, как перетерпеть подобную игру.

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Сегодня мы продемонстрировали, что можем хорошо играть и без мяча, при этом сохраняя контроль над игрой. Мы рады, что одержали победу и укрепили уверенность в своих силах", – подчеркнул Каземиро в комментарии El Chiringuito.

Напомним, бразильский полузащитник стал главным героем поединка, отличившись дублем и принеся Реалу победу.

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Теги
Каземиро Каземиро Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Севилья
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