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Кавані відзначився божевільним промахом у матчі чемпіонату Франції – фейл розсмішив навіть гравців ПСЖ

17:25 542 Читать на русском
Кавані відзначився божевільним промахом у матчі чемпіонату Франції – фейл розсмішив навіть гравців ПСЖ
Едінсон Кавані / ФК ПСЖ

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані не може занести собі в актив поєдинок 27 туру французької Ліги 1 проти Діжона.

 

На 36-й хвилині матчу Кіліан Мбаппе отримав м'яч на лівому фланзі, обіграв захисника та видав класний пас у воротарський, куди набігав Кавані. Позиція була просто ідеальною, проте уругваєць примудрився пробити, як кажуть, "по горобцях".

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Реакція Мауро Ікарді, який сидів на лаві запасних, була красномовною. Аргентинець вийшов на поле у другій половині гри і відзначився забитим голом.

Поєдинок завершився впевненою перемогою ПСЖ з рахунком 4:0. Парижани лідирують в чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель на 13 очок. Що стосується 33-річного Каавані, то в поточному сезоні уругваєць забив 7 голів та віддав 3 асисти у 20-ти матчах усіх турнірів. Влітку у нього завершується контракт з клубом.

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футбольні курйози Відеоновини ПСЖ - Діжон Едінсон Кавані Едінсон Кавані Мауро Ікарді Мауро Ікарді ПСЖ ПСЖ Франція
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