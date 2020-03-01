Де Хеа припустився дитячої помилки в матчі проти Евертона – фейл дня

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа вкрай невдало розпочав матч 28 туру АПЛ проти Евертона.

Іспанець "привіз" гол у власні ворота вже на третій хвилині поєдинку.

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Харрі Магуайр відкотив м'яч голкіперу, у якого була купа часу і простору. Втім, Де Хеа настільки довго обдумував свої подальші дії, що до нього встиг наблизитися форвард Евертона Келверт-Левін. Воротар Манчестер Юнайтед примудрився вгатити м'яч прямо в суперника, від якого шкіряний полетів у сітку.

Нагадаємо, матч першого кола між манкуніанцями та "ірисками" завершився нічиєю 1:1.

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