Бенфіка згорнула переговори з Кавані

"Всі знають, що Бенфіка цікавилася Кавані, робила йому пропозицію, але цей м'яч більше не на нашому боці. Ми закінчили свою участь в переговорах, тому що наш клуб не може зробити більше, ніж вже зробив. Ми не збираємося відновлювати спілкування з гравцем.

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З боку Бенфіки переговори закриті. Ми доклали всіх зусиль, щоб достукатися до футболіста, але це виявилося неможливим. Тому давайте тепер шукати інші рішення. Зараз ми не можемо думати про неможливі речі", – наводить слова Кошти Goal.

Нагадаємо, Кавані покинув ПСЖ цього літа у зв'язку з закінченням контракту. Загалом, уругваєць провів 301 поєдинок у складі парижан, ставши рекордсменом клубу з 200 голами.

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