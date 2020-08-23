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Бенфіка згорнула переговори з Кавані

22:19 - Читать на русском
Бенфіка згорнула переговори з Кавані
Едінсон Кавані / AFP

Спортивний директор Бенфіки Руй Кошта розповів про зрив трансферу Едінсона Кавані.

"Всі знають, що Бенфіка цікавилася Кавані, робила йому пропозицію, але цей м'яч більше не на нашому боці. Ми закінчили свою участь в переговорах, тому що наш клуб не може зробити більше, ніж вже зробив. Ми не збираємося відновлювати спілкування з гравцем.

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З боку Бенфіки переговори закриті. Ми доклали всіх зусиль, щоб достукатися до футболіста, але це виявилося неможливим. Тому давайте тепер шукати інші рішення. Зараз ми не можемо думати про неможливі речі", – наводить слова Кошти Goal.

Нагадаємо, Кавані покинув ПСЖ цього літа у зв'язку з закінченням контракту. Загалом, уругваєць провів 301 поєдинок у складі парижан, ставши рекордсменом клубу з 200 голами.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Руй Кошта Едінсон Едінсон Кавані Бенфіка Бенфіка Португалія Трансфери
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