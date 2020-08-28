Аргентинський нападник французького клубу у новому сезоні виступатиме під традиційним для себе номером.

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді обрав собі новий номер, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

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27-річний футболіст вирішив носити на спині номер 9 – саме під ним форвард виступав у Інтері. До тепер аргентинець виступав під номером 18.

До слова, раніше "дев'ятка" належала Едінсону Кавані і стала вакантною після того, як уругваєць покинув ПСЖ цього літа у зв'язку з закінченням контракту.

Ікарді у минулому сезоні провів у футболці парижан 34 поєдинки, в яких забив 20 голів і віддав 4 результативні передачі.

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