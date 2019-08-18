Кавані узгодив контракт з Інтер Маямі, уругваєць стане першою зіркою клубу Бекхема, – журналіст

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані вже наступного літа перебереться в США.
Уругвайський нападник ПСЖ Едінсон Кавані узгодив 3-річний контракт з клубом Девіда Бекхема Інтер Маямі, повідомляє журналіст Ніколо Шира у своєму Твіттері.
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Форвард перебереться в МЛС влітку наступного року, після закінчення контракту з ПСЖ. Таким чином Кавані дістанеться Інтер Маямі безкоштовно.
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Отже, 32-річний уругваєць стане першим зірковим гравцем новоствореної команди Бекхема, яка розпочне виступи в МЛС наступного року.