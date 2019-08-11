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Бекхем хоче запросити в Інтер Маямі екс-тренера Манчестер Юнайтед

10:21 314 Читать на русском
Бекхем хоче запросити в Інтер Маямі екс-тренера Манчестер Юнайтед
Девід Бекхем / Mirror

Інтер Маямі, одним із співвласників якого є Девід Бекхем, продовжує пошуки головного тренера.

Колишній наставник Евертона, Манчестер Юнайтед та ще декількох англійських клубів Девід Мойєс може продовжити кар'єру в США. 56-річний шотландець є одним із претендентів на посаду першого головного тренера в історії Інтера Маямі, інформує Mirror.

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Девід Бекхем – один із співвласників клубу – хоче запросити іменитого тренера. Окрім Мойєса, у список кандидатів входять Дженнаро Гаттузо, Тьєррі Анрі та навіть Карло Анчелотті.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Мойєса був Вест Хем, який він покинув ще рік тому. З того часу тренер не працював у жодному клубі.

До слова, наступного року Інтер Маямі дебютує в MLS.

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Теги
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