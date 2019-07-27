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Інтер Маямі підписав перших в історії новачків – клуб належить Бекхему

15:55 271 Читать на русском
Інтер Маямі підписав перших в історії новачків – клуб належить Бекхему
Девід Бекхем / AFP

Американський Інтер Маямі почав комплектацію команди для участі в наступному сезоні МЛС.

Першими новачками флоридців стали два аргентинці, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Зокрема, Інтер Маямі підписав півзахисника Естудіантеса Матіаса Пеллегріні та нападника Банфілда Хуліана Каррансу. До кінця року вони залишаться у своїх клубах на правах оренди. Натомість взимку приєднаються до клубу, який у 2020 році розпочне виступи в північноамериканській МЛС.

Нагадаємо, що Інтер Маямі отримав ліцензію на виступи в лізі минулоріч. Клуб належить групі інвесторів на чолі з легендарним хавбеком МЮ, Реала та низки інших клубів Девідом Бекхемом.

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