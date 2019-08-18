Кавани согласовал контракт с Интер Майами, уругваец станет первой звездой клуба Бекхэма, – журналист

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани уже следующим летом переберется в США.

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани согласовал 3-летний контракт с клубом Дэвида Бекхэма Интер Майами, сообщает журналист Николо Шира в своем Твиттере.

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Форвард переберется в МЛС летом следующего года, после окончания контракта с ПСЖ. Таким образом Кавани достанется Интер Майами бесплатно.

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Следовательно, 32-летний уругваец станет первым звездным игроком новоиспеченной команды Бекхэма, которая начнет выступления в МЛС со следующего года.