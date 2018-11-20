Кавані пояснив, чому Варан заслуговує на "Золотий м'яч" більше, ніж Модріч

Нападник Парі Сен-Жермен і збірної Уругваю Едінсон Кавані вважає, що володарем "Золотого м'яча" за підсумками 2018 року має стати захисник мадридського Реала і національної команди Франції Рафаель Варан.

"Золотий м'яч" цілком може отримати Варан. Мені здається, повинен перемогти французький футболіст. Є різні варіанти: Грізманн, Мбаппе, інші гравці. Вони чудово показали себе в минулому сезоні.

Реал може підписати Кавані вже взимку

Лука Модріч? Він провів прекрасний сезон, але Варан виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат світу. Модріч дійшов до фіналу світової першості, але Варан заслуговує більшого", – цитує Кавані RMC Sport.

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