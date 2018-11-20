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Кавани объяснил, почему Варан заслуживает "Золотой мяч" больше, чем Модрич

20:58 41 Читати українською
Кавани объяснил, почему Варан заслуживает "Золотой мяч" больше, чем Модрич
Эдинсон Кавани / фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани считает, что обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 должен стать защитник мадридского Реала и национальной команды Франции Рафаэль Варан.

"Золотой мяч" вполне может получить Варан. Мне кажется, должен победить французский футболист. Есть разные варианты: Гризманн, Мбаппе, другие игроки. Они прекрасно показали себя в прошлом сезоне.

Реал может подписать Кавани уже зимой

Лука Модрич? Он провел прекрасный сезон, но Варан выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Модрич дошел до финала мирового первенства, но Варан заслуживает большего", – цитирует Кавани RMC Sport.

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Теги
Франция Золотой мяч Лука Модрич Лука Модрич Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Рафаэль Варан Рафаэль Варан
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