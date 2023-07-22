Едінсон Кавані, який виступав у складі різних грандів з Європи, близький до переїзду в Аргентину. Інтерес до футболіста проявляє Бока Хуніорс.

Зірковий форвард іспанської Валенсії Едінсон Кавані бажає найближчим часом змінити клубну прописку. Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Мессі феєрично дебютував за Інтер Маямі – чемпіон світу диво-голом вирвав перемогу для Кривцова і Ко у доданий час

За інформацією джерела, уругваєць вже почав переговори з керівництвом "кажанів" щодо розірвання своєї угоди з клубом. Нинішній контракт Кавані дійсний ще рік – до літа 2024-го.

Головним претендентом на уругвайського форварда називають Бока Хуніорс – футболіст вже контактував з босами аргентинського клубу.

Нагадаємо, Кавані перебрався у Валенсію влітку 2022 року. У минулому сезоні форвард провів 28 матчів у Ла Лізі, де зміг відзначитись 7 разів і віддав дві результативні передачі.

За свою кар'єру Кавані встиг пограти в багатьох європейських клубах: Палермо, Наполі, ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків