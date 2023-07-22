Эдинсон Кавани, выступавший в составе разных грандов из Европы, близок к переезду в Аргентину. Интерес к футболисту проявляет Бока Хуниорс.

Звездный форвард испанской Валенсии Эдинсон Кавани хочет в ближайшее время сменить клубную прописку. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, уругваец уже начал переговоры с руководством "летучих мышей" по расторжению своего соглашения с клубом. Нынешний контракт Кавани действителен еще год – до лета 2024-го.

Главным претендентом на уругвайского форварда называют Бока Хуниорс – футболист уже контактирует с боссами аргентинского клуба.

Напомним, Кавани перебрался в Валенсию летом 2022 года. В прошлом сезоне форвард провел 28 матчей в Ла Лиге, где смог отличиться 7 раз и отдал две результативные передачи.

За свою карьеру Кавани успел поиграть во многих европейских клубах: Палермо, Наполи, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

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