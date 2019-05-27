ЧС-2019 U-20: Україна здобула мінімальну перемогу над Катаром та очолила групу D

Збірна України в рамках очного матчу молодіжного чемпіонату світу проти Катара здобула перемогу завдяки голу Дениса Попова.

Перший тайм відверто розчарував. Після неоднозначного матчу проти США здавалося, що збірна України розкачається і почне цікавіше, однак на Катар підопічні Петракова вийшли в тому ж складі, діючи за класичною для наших широт моделлю – дисципліновано, обережно, з довгими передачами та ставкою на стандарти. Як наслідок, цікавих моментів з нашого боку було лише два: на 10-й Хахльов дуже небезпечно прострілив на лінію воротарського, однак на замикання ніхто не встиг; на 43-й же Цітаішвілі красиво накрутив Абдурісага та заробив штрафний, подачу з якого замкнув Попов – над поперечкою. Крім того, був неточний удар Мусолітіна на 31-й та цікава комбінація у карному майданчику 33-й – втім, її запоров поганий пас.

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Катар виглядав активніше, але не сильніше. Арабський колектив непогано вилітав у контратаки й з великим задоволенням падав після стиків з нашими футболістами, заробляючи стандарти – С'япутра кілька разів непогано подавав, але наша оборона впоралась. Були і удари по воротах: вже на 6-й Луніну довелося летіти за нескладним пострілом Абдурісага, а от на 15-й потужний постріл цього виконавця з правого краю штрафного довелося блокувати Корнієнку. На 20-й непогано пробив Салех, але Бондарь кинувся під м'яч, сповільнивши його політ у руки Луніну. Після цього наша збірна вирівняла гру, наслідок чого наступний момент біля наших воріт виник аж на 41-й хвилині – це Умару пробив з відскоку метрів з 20-ти. Вище воріт.

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Від другого тайму очікувалось підвищення обертів з боку збірної України, адже у матчі проти американців сталося саме так. Прогноз не підвів: "синьо-жовті" почали проводити швидкі атаки, вже на 47-й хвилині отримавши шанс забити – Булеца прокинув м'яч повз захисника на лівому краю штрафного, але замість удару вирішив симулювати фол, заробивши жовту картку. Сергій спробував виправитись на 52-й пострілом зі штрафного метрів з 24-х точно в дев'ятку, однак Катар врятував голкіпер. На 53-й Мамду витягнув постріл Коноплі з меж карного майданчика під праву стійку; втім, на 58-й йому все одно довелося виймати м'яч із сітки. Булеца на лівому краю штрафного зачепився за подачу Цітаішвілі з кутового та навісив на Попова, а Денис майстерно вколотив сферу у ворота – 0:1!

Катар нічим особливим на цей момент не відповів. Україна захопила ініціативу, однак довгий час гостроти з боку "синьо-жовтих" не спостерігалося – йшов доволі рівний поєдинок. Лише на 70-їй хвилинах підопічні Петракова почали нагнітати: на 71-й з лінії напівкола бив Кащук (удар заблокували), а на 75-й Конопля отримав пас у штрафний, хитнув захисника та закрутив м'яч у дальній кут – поруч зі стійкою. Після цього Катар ненадовго вирівняв гру, але темп арабів з темпом, який у цей же період запропонували нам американці кілька днів тому, виявився набагато нижчим.

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Завершення поєдинку Україна забрала цілковито. Катарці відверто втомилися, почавши пропускати швидкі атаки: так, на 83-й після прориву Коноплі правим флангом з прострілом на ближню стійку Сікан пробив повз ворота, а на 85-й араби залишились у меншості на – це Насір Пір грубо підкотився у Чеха й отримав червону картку. Тут же "синьо-жовті" могли покарати Катар за грубощі: на 87-й Кащук отримав передачу на хід та перекинув голкіпера разомз воротами (втім, там був офсайд), а на 90-й Сікан класно прорвався лівим флангом у штрафний та пробив з гострого кута – Мамду парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної України.

Таким чином, Україна набрала 6 очок та очолила групу D. У Нігерії на три залікових бали менше, але свій матч проти збірної США африканці розпочнуть о 21:30. В разі нічиї або поразки американців наша команда вийде у плей-офф чемпіонату світу.

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