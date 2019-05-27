toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

ЧС-2019 U-20: Україна здобула мінімальну перемогу над Катаром та очолила групу D

20:56 2291 Читать на русском
ЧС-2019 U-20: Україна здобула мінімальну перемогу над Катаром та очолила групу D
Катар U-20 – Україна U-20 – 0:1

Збірна України в рамках очного матчу молодіжного чемпіонату світу проти Катара здобула перемогу завдяки голу Дениса Попова.

85’ Насір Пір Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насір Пір Бакш

Перший тайм відверто розчарував. Після неоднозначного матчу проти США здавалося, що збірна України розкачається і почне цікавіше, однак на Катар підопічні Петракова вийшли в тому ж складі, діючи за класичною для наших широт моделлю – дисципліновано, обережно, з довгими передачами та ставкою на стандарти. Як наслідок, цікавих моментів з нашого боку було лише два: на 10-й Хахльов дуже небезпечно прострілив на лінію воротарського, однак на замикання ніхто не встиг; на 43-й же Цітаішвілі красиво накрутив Абдурісага та заробив штрафний, подачу з якого замкнув Попов – над поперечкою. Крім того, був неточний удар Мусолітіна на 31-й та цікава комбінація у карному майданчику 33-й – втім, її запоров поганий пас.

Катар U-20 – Україна U-20 – відео гола

Катар виглядав активніше, але не сильніше. Арабський колектив непогано вилітав у контратаки й з великим задоволенням падав після стиків з нашими футболістами, заробляючи стандарти – С'япутра кілька разів непогано подавав, але наша оборона впоралась. Були і удари по воротах: вже на 6-й Луніну довелося летіти за нескладним пострілом Абдурісага, а от на 15-й потужний постріл цього виконавця з правого краю штрафного довелося блокувати Корнієнку. На 20-й непогано пробив Салех, але Бондарь кинувся під м'яч, сповільнивши його політ у руки Луніну. Після цього наша збірна вирівняла гру, наслідок чого наступний момент біля наших воріт виник аж на 41-й хвилині – це Умару пробив з відскоку метрів з 20-ти. Вище воріт.

Катар U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019 – як це було

Від другого тайму очікувалось підвищення обертів з боку збірної України, адже у матчі проти американців сталося саме так. Прогноз не підвів: "синьо-жовті" почали проводити швидкі атаки, вже на 47-й хвилині отримавши шанс забити – Булеца прокинув м'яч повз захисника на лівому краю штрафного, але замість удару вирішив симулювати фол, заробивши жовту картку. Сергій спробував виправитись на 52-й пострілом зі штрафного метрів з 24-х точно в дев'ятку, однак Катар врятував голкіпер. На 53-й Мамду витягнув постріл Коноплі з меж карного майданчика під праву стійку; втім, на 58-й йому все одно довелося виймати м'яч із сітки. Булеца на лівому краю штрафного зачепився за подачу Цітаішвілі з кутового та навісив на Попова, а Денис майстерно вколотив сферу у ворота – 0:1!

Катар нічим особливим на цей момент не відповів. Україна захопила ініціативу, однак довгий час гостроти з боку "синьо-жовтих" не спостерігалося – йшов доволі рівний поєдинок. Лише на 70-їй хвилинах підопічні Петракова почали нагнітати: на 71-й з лінії напівкола бив Кащук (удар заблокували), а на 75-й Конопля отримав пас у штрафний, хитнув захисника та закрутив м'яч у дальній кут – поруч зі стійкою. Після цього Катар ненадовго вирівняв гру, але темп арабів з темпом, який у цей же період запропонували нам американці кілька днів тому, виявився набагато нижчим.

Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, є лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд

Завершення поєдинку Україна забрала цілковито. Катарці відверто втомилися, почавши пропускати швидкі атаки: так, на 83-й після прориву Коноплі правим флангом з прострілом на ближню стійку Сікан пробив повз ворота, а на 85-й араби залишились у меншості на – це Насір Пір грубо підкотився у Чеха й отримав червону картку. Тут же "синьо-жовті" могли покарати Катар за грубощі: на 87-й Кащук отримав передачу на хід та перекинув голкіпера разомз воротами (втім, там був офсайд), а на 90-й Сікан класно прорвався лівим флангом у штрафний та пробив з гострого кута – Мамду парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної України.

Таким чином, Україна набрала 6 очок та очолила групу D. У Нігерії на три залікових бали менше, але свій матч проти збірної США африканці розпочнуть о 21:30. В разі нічиї або поразки американців наша команда вийде у плей-офф чемпіонату світу.

ЧС-2019 U-20 Україна – США: прекрасна динамівська молодь та Бондар, топ-клас Луніна та неоднозначний початок турніру

blog_ava
Катар U-20 – Україна U-20 – 0:1 – відео гола та огляд матчу
21:49
3817
Теги
Катар U-20 - Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 Катар U-20 Катар U-20 Збірна України U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
58
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук