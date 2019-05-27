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"Давайте ми поїдемо звідси", – Петраков емоційно відповів на питання журналіста після перемоги над Катаром U-20

21:10 1816 Читать на русском
"Давайте ми поїдемо звідси", – Петраков емоційно відповів на питання журналіста після перемоги над Катаром U-20
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу над Катаром у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2019.

85’ Насір Пір Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насір Пір Бакш

"Я передбачав важку гру. Деякі наші гравці не до кінця відновились. Розумієте, проблема в тому, що ми не часто граємо такі ігри, просто психологічно не тягнемо.

Катар U-20 – Україна U-20 – відео гола

Як і з США, ми невдало грали у стартові хвилини проти Катару? Якщо вам не подобається, давайте ми просто поїдемо з чемпіонату світу", – сказав Петраков в ефірі UA: Перший.

Збірна України U-20 здобула мінімальну перемогу над Катаром і стала близькою до виходу в 1/8 фіналу Мундіалю. В активі підопічних Олександра Петракова 6 очок.

ЧС-2019 U-20: Україна здобула мінімальну перемогу над Катаром та очолила групу D

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