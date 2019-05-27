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Катар U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019

18:55 1702 Читать на русском
Катар U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019
Катар U-20 – Україна U-20: стартові склади на матч молодіжного ЧС-2019

Молодіжні збірні Катару та України поміряються силами в рамках 2-го туру групового етапу молодіжного чемпіонату світу. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.

 

Матч другого туру чемпіонату світу U-20 Катар – Україна розпочався о 19:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Після першого туру ми посідаємо друге місце в групі.

Стартові склади:

Катар U-20: Ш. Мамду, Пір, Аль-Міналі, Умару, С'япутра, Абдурісаг, Мохаммед, Насер, Б. Мамду, Ваад, Сухаїл

Запасні: Закарія, Алі, Айман, Аль-Язіді, Ахмед, Малолах, Ахмад, Алі, Яссер, Бадрелдін

Україна U-20: Лунін, Бондарь, Попов, Цітаішвілі, Хахльов, Корнієнко, Булеца, Супряга, Безкоровайний, Мусолітін, Конопля

Запасні: Сафронов, Веремієнко, Чех, Кучерук, Сікан, Дришлюк, Устименко, Снурніцин, Різник, Кащук

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