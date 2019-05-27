Катар U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019

Молодіжні збірні Катару та України поміряються силами в рамках 2-го туру групового етапу молодіжного чемпіонату світу. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.
Матч другого туру чемпіонату світу U-20 Катар – Україна розпочався о 19:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Як перемагати 6:1 і... ледь не зганьбитися: Катар – другий суперник України на Кубку світу U-20
Після першого туру ми посідаємо друге місце в групі.
Стартові склади:
Катар U-20: Ш. Мамду, Пір, Аль-Міналі, Умару, С'япутра, Абдурісаг, Мохаммед, Насер, Б. Мамду, Ваад, Сухаїл
Запасні: Закарія, Алі, Айман, Аль-Язіді, Ахмед, Малолах, Ахмад, Алі, Яссер, Бадрелдін
Україна U-20: Лунін, Бондарь, Попов, Цітаішвілі, Хахльов, Корнієнко, Булеца, Супряга, Безкоровайний, Мусолітін, Конопля
Запасні: Сафронов, Веремієнко, Чех, Кучерук, Сікан, Дришлюк, Устименко, Снурніцин, Різник, Кащук