Катар U-20 – Україна U-20 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Збірна України U-20 обіграла Катар у другому турі групового турніру Чемпіонату світу U-20. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Збірна України U-20 у 2 турі групового етапу чемпіонату світу зустрілась у місті Тихи з чемпіоном Азії Катаром.

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Після не дуже вдалого першого тайму підопічні Олександра Петракова змогли забити у другому таймі м'яч, який виявився переможним. Другий гол на турнірі забив захисник Динамо Денис Попов.

Таким чином, "жовто-сині" набрали 6 очок і стали дуже близькими до виходу в 1/8 фіналу. У разі невдачі США у поєдинку з Нігерією "жовто-сині" точно вийдуть у плей-офф.