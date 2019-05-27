Лунін: У перерві відбулася емоційна розмова з тренером, яка зарядила нас на другий тайм

Голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін підбив підсумки матчу другого туру Чемпіонату світу проти Катара.

"Жовто-сині" змогли вибороти мінімальну перемогу у важкому протистоянні.

"Спочатку хочеться подякувати людям, які приходять і вже другий матч підтримують нас. Важка гра, у нас виходило не все, що ми хотіли. Головне – показали характер, витерпіли і використали свій момент.

"Давайте ми поїдемо звідси", – Петраков емоційно відповів на питання журналіста після перемоги над Катаром U-20

Тренеру знову довелося проводити емоційну розмову у перерві, напевне, це і підбадьорило хлопців", – заявив Лунін після завершення зустрічі.

Після двох турів збірна України очолює групу D з шістьма очками в активі.

ЧС-2019 U-20: Україна здобула мінімальну перемогу над Катаром та очолила групу D