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Лунін: У перерві відбулася емоційна розмова з тренером, яка зарядила нас на другий тайм

21:23 1263 Читать на русском
Лунін: У перерві відбулася емоційна розмова з тренером, яка зарядила нас на другий тайм
Андрій Лунін / Фото УАФ

Голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін підбив підсумки матчу другого туру Чемпіонату світу проти Катара.

85’ Насір Пір Бакш
 
Денис Попов 59’
59’ Денис Попов
85’ Насір Пір Бакш

"Жовто-сині" змогли вибороти мінімальну перемогу у важкому протистоянні.

"Спочатку хочеться подякувати людям, які приходять і вже другий матч підтримують нас. Важка гра, у нас виходило не все, що ми хотіли. Головне – показали характер, витерпіли і використали свій момент.

"Давайте ми поїдемо звідси", – Петраков емоційно відповів на питання журналіста після перемоги над Катаром U-20

Тренеру знову довелося проводити емоційну розмову у перерві, напевне, це і підбадьорило хлопців", – заявив Лунін після завершення зустрічі.

Після двох турів збірна України очолює групу D з шістьма очками в активі.

ЧС-2019 U-20: Україна здобула мінімальну перемогу над Катаром та очолила групу D

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Збірна України Чемпіонат світу U-20 Катар U-20 - Україна U-20 Андрій Лунін Андрій Лунін Україна U-20 Україна U-20
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