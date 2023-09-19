Gazzetta dello Sport реконструювала епізод із жестом Давіде Фраттезі на адресу Рафаела Леау. Спочатку передбачалося, що півзахисник Інтера продемонстрував чотири пальці на адресу Раде Круніча, проте зображення DAZN пролили більше світла на цю ситуацію.

Історична перемога "нерадзуррі" та потужна гармата Тюрама у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 5:1

Фраттезі впав на газон після контакту з Крунічем, і суддя вказав на те, що Мілан повинен ввести м'яч у гру. Фраттезі перебував у лежачому положенні і опротестував це рішення: "Як ти можеш віддавати аут Мілану?". Рафаел Леау, який перебував поруч, крикнув гравцеві Інтера, щоб той піднімався з газону: "Давай, вставай".

Фраттезі миттю підвівся, подивився на португальця і притулив вказівний палець до рота. Саме після цього Фраттезі показав на адресу Леау жест із чотирма пальцями. У той момент Інтер вів у дербі з рахунком 4:1, але пізніше сам Доменіко забив у ворота "россонері" п'ятий м'яч.

Давіде Фраттезі повторив легендарний жест Франческо Тотті в матчі Рома – Ювентус (4:0) у 2004 році на адресу Ігора Тудора.

Нагадаємо, що 12 вересня у відбірковому матчі до Євро-2024 Фраттезі у складі збірної Італії оформив дубль у ворота України, а його команда перемогла з рахунком 2:1.