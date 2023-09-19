Gazzetta dello Sport реконструировала эпизод с жестом Давиде Фраттези в адрес Рафаэла Леау. Изначально предполагалось, что полузащитник Интера продемонстрировал четыре пальца в адрес Раде Крунича, однако изображения DAZN пролили больше света на эту ситуацию.

Историческая победа "нерадзурри" и мощная пушка Тюрама в видеообзоре матча Интер – Милан – 5:1

Фраттези упал на газон после контакта с Круничем, и судья указал на то, что Милан должен ввести мяч в игру. Фраттези находился в лежачем положении и опротестовал это решение: "Как ты можешь отдавать аут Милану?". Находившийся рядом Рафаэл Леау крикнул игроку Интера, чтобы тот поднимался с газона: "Давай, вставай". Фраттези мигом подвёлся, посмотрел на португальца и прислонил указательный палец ко рту. Именно после этого Фраттези показал в адрес Леау жест с четырьмя пальцами. В тот момент Интер вёл в дерби со счётом 4:1, но позже сам Доменико забил в ворота "россонери" пятый мяч.

Жест Доменико Фраттези повторил легендарный жест Франческо Тотти в матче Рома – Ювентус (4:0) в 2004 году в адрес Игора Тудора.

Напомним, что 12 сентября в отборочном матче к Евро-2024 Фраттези в составе сборной Италии оформил дубль в ворота Украины, а его команда победила со счётом 2:1.