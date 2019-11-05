Кассано назвав гравця, який повинен врятувати Мілан

Мойзе Кін, Златан Ібрагімовіч, Андрій Шевченко та Поль Погба, Фото з відкритих джерел

Скандальний екс-форвард збірної Італії Антоніо Кассано дав однозначну пораду Мілану щодо трансферних цілей.

"Ібрагімович – єдина надія Мілана на виправлення ситуації. Златан діє найкраще за всіх, хто грає поруч з ним. Швед також додав би ентузіазму команді.

Мілан зацікавлений у поверненні Ібрагімовіча

Златан не захоче переходити? На мій погляд, якщо ви запропонуєте йому контракт на 1,5 року, то він його прийме", – цитує Кассано Calciomercato.

За інформацією ЗМІ, 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімовіч близький до повернення у Серію А.

Після 11-ти турів чемпіонату Італії Мілан перебуває на 11-й сходинці, маючи в активі 13 очок.

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