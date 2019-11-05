toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ

Кассано назвав гравця, який повинен врятувати Мілан

07:30 1226 Читать на русском
Кассано назвав гравця, який повинен врятувати Мілан
Мойзе Кін, Златан Ібрагімовіч, Андрій Шевченко та Поль Погба, Фото з відкритих джерел

Скандальний екс-форвард збірної Італії Антоніо Кассано дав однозначну пораду Мілану щодо трансферних цілей.

"Ібрагімович – єдина надія Мілана на виправлення ситуації. Златан діє найкраще за всіх, хто грає поруч з ним. Швед також додав би ентузіазму команді.

Мілан зацікавлений у поверненні Ібрагімовіча

Златан не захоче переходити? На мій погляд, якщо ви запропонуєте йому контракт на 1,5 року, то він його прийме", – цитує Кассано Calciomercato.

За інформацією ЗМІ, 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімовіч близький до повернення у Серію А.

Після 11-ти турів чемпіонату Італії Мілан перебуває на 11-й сходинці, маючи в активі 13 очок.

Палермо пройшов усі кола пекла, а тепер б'є рекорди і перевершує Шахтар, або Як позбутися тіні одіозного Дзампаріні

blog_ava
Динамо не наздожене Шахтар, навіть якщо переможе у Класичному, – Сабо
06:30
2024
Теги
Італія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Антоніо Кассано Антоніо Кассано Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
16
хв
Барселона
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук