Кассано назвал игрока, который должен спасти Милан

Скандальный экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано дал однозначный совет Милану по трансферных целях.
"Ибрагимович – единственная надежда Милана на исправление ситуации. Златан действует лучше всех, кто играет рядом с ним. Швед также добавил бы энтузиазма команде.
Милан заинтересован в возвращении Ибрагимовича
Златан не захочет переходить? На мой взгляд, если вы предложите ему контракт на 1,5 года, то он его примет", – цитирует Кассано Calciomercato.
По информации СМИ, 38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович близок к возвращению в Серию А.
После 11-ти туров чемпионата Италии Милан находится на 11-м месте, имея в активе 13 очков.
Палермо пройшов усі кола пекла, а тепер б'є рекорди і перевершує Шахтар, або Як позбутися тіні одіозного Дзампаріні