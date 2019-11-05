Кассано назвал игрока, который должен спасти Милан

Мойзе Кин, Златан Ибрагимович, Андрей Шевченко и Поль Погба, Фото из открытых источников

Скандальный экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано дал однозначный совет Милану по трансферных целях.

"Ибрагимович – единственная надежда Милана на исправление ситуации. Златан действует лучше всех, кто играет рядом с ним. Швед также добавил бы энтузиазма команде.

Милан заинтересован в возвращении Ибрагимовича

Златан не захочет переходить? На мой взгляд, если вы предложите ему контракт на 1,5 года, то он его примет", – цитирует Кассано Calciomercato.

По информации СМИ, 38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович близок к возвращению в Серию А.

После 11-ти туров чемпионата Италии Милан находится на 11-м месте, имея в активе 13 очков.

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