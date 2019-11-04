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Мілан зацікавлений у поверненні Ібрагімовіча

16:43 701 Читать на русском
Мілан зацікавлений у поверненні Ібрагімовіча
Златан Ібрагімовіч / Фото з відкритих джерел

Представник МЛС Златан Ібрагімовіч може найближчим часом змінити чемпіонат.

Легендарний форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч може перебратись до Серії А. За 38-річним нападником вишикувалась черга з кількох італійських клубів, серед яких Фіорентина, Наполі та Болонья. До них може приєднатись і Мілан – за повідомленням іспанського видання Marca керівництво "россонері" хоче бачити шведа у своєму складі.

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До слова, у поточному сезоні Златан провів в МЛС 31 матч, забив стільки ж голів і віддав вісім асистів. Угода з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується у грудні цього року – нового контракту гравець не підписував.

Свого часу Ібрагімовіч вже захищав кольори міланського клубу – з 2010 по 2012 роки він виграв з Міланом Серію А та Суперкубок Італії.

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