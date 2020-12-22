Півзахисник катарського Аль-Садда Сантьяго Касорла став найкращим гравцем збірної Іспанії 2019 року за версією провідного видання Marca.

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36-річний футболіст повернувся до складу збірної своєї країни у травні 2019 року. До цього він п'ять років не викликався в команду, провівши останній матч у 2015 році зі збірною Англії.

У рамках кваліфікації до чемпіонату Європи 2021 року Касорла зіграв за збірну чотири матчі – у грі з Фарерськими островами він провів на полі всі 90 хвилин, в матчі з норвежцями вийшов на 64-й хвилині, у грі з Мальтою провів на полі 53 хвилини і забив гол, а в матчі з Румунією був замінений на 68-й хвилині.

Нагадаємо, виступаючи за лондонський Арсенал Касорла зазнав жахливої травми, яку заліковував з жовтня 2016-го до весни 2018-го – за цей час він переніс 10 операцій на ахілловому сухожиллі і хотів навіть зав'язати з футболом. Однак йому вистачило сил відновитись і знову заграти на найвищому рівні у Вільяреалі, звідки він влітку 2020-го перебрався в Аль-Садд.

До слова, у складі збірної Іспанії Сантьяго ставав чемпіоном Європи у 2008 та 2012 роках.

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