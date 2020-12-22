"Я гордий отримати цю нагороду. Це все – за мою роботу в Реалі з 2009-го: я в цьому клубі багато років і завжди працюю, щоб допомагати команді.

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Мессі і Роналду – гравці іншого рівня. Вони виграли багато індивідуальних нагород і я пишаюсь тим, що зміг випередити цих зірок і здобути трофей. Для мене честь обійти їх у цьому голосуванні. Багато хто з моїх одноклубників також міг би виграти цей приз. Наприклад, Серхіо Рамос, який провів чудовий сезон", – цитує Бензема видання Marca.

Нагадаємо, з 2009 року найкращими гравцями в Іспанії визнавалися лише Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. За підсумками сезону-2019/20 чемпіонату Іспанії Реал посів першу сходинку, набравши 87 очок. Бензема у минулому сезоні взяв участь у 37 матчах в рамках Прімери, в яких забив 21 гол і віддав 8 результативних передач.

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