Полузащитник катарского Аль-Садда Сантьяго Касорла стал лучшим игроком сборной Испании 2019 по версии ведущего издания Marca.

"Горжусь, что опередил Месси и Роналду": Бензема – о награде лучшему игроку сезона Ла Лиги

36-летний футболист вернулся в состав сборной своей страны в мае 2019 года. До этого он пять лет не вызывался в команду, проведя последний матч в 2015 году со сборной Англии.

В рамках квалификации к чемпионату Европы 2021 года Касорла сыграл за сборную четыре матча – в игре с Фарерскими островами он провел на поле все 90 минут, в матче с норвежцами вышел на 64-й минуте, в игре с Мальтой провел на поле 53 минуты и забил гол, а в матче с Румынией был заменен на 68-й минуте.

Напомним, выступая за лондонский Арсенал Касорла получил ужасную травму, которую залечивал с октября 2016-го до весны 2018-го – за это время он перенес 10 операций на ахилловом сухожилие и хотел даже завязать с футболом. Однако ему хватило сил восстановиться и снова заиграть на высоком уровне в Вильярреале, откуда он летом 2020-го перебрался в Аль-Садд.

К слову, в составе сборной Испании Сантьяго становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

"Победы над Испанией и Швейцарией не были случайными": Шевченко – о ЧМ-2022, Лиге наций и уникальности Марадоны