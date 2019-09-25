Касорла провів 300-й матч за Вільяреал і піднявся у топ-5 гвардійців клубу

Поєдинок 6-го туру іспанської Прімери між Барселоною і Вільяреалом (2:1) виявився особливим для півзахисника левантійців Санті Касорли.

Матч із каталонцями став для досвідченого хавбека 300-м у футболці "Жовтої субмарини", повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Касорла дебютував за Вільяреал ще в листопаді 2003-го, коли вийшов на заміну в матчі проти Депортіво. Уже в наступному сезоні він став гравцем основи й разом із командою сенсаційно дістався до півфіналу Ліги чемпіонів. Також Касорла виступав за Рекреатіво, Малагу та лондонський Арсенал, а на Ель Мадригал повернувся перед сезоном 2018/19 після довгої боротьби з важкою травмою.

До слова, у ювілейному матчі Санті Касорла забив тер Штегену, та це не врятувало Вільяреал від поразки. Усього в активі півзахисника в нинішньому сезоні 6 матчів у Прімері, в яких він забив 3 м'ячі та оформив 2 асисти.

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