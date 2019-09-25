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Касорла провів 300-й матч за Вільяреал і піднявся у топ-5 гвардійців клубу

17:57 111 Читать на русском
Касорла провів 300-й матч за Вільяреал і піднявся у топ-5 гвардійців клубу
Сантьяго Касорла / фото із соцмереж

Поєдинок 6-го туру іспанської Прімери між Барселоною і Вільяреалом (2:1) виявився особливим для півзахисника левантійців Санті Касорли.

6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Матч із каталонцями став для досвідченого хавбека 300-м у футболці "Жовтої субмарини", повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона – Вільяреал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Касорла дебютував за Вільяреал ще в листопаді 2003-го, коли вийшов на заміну в матчі проти Депортіво. Уже в наступному сезоні він став гравцем основи й разом із командою сенсаційно дістався до півфіналу Ліги чемпіонів. Також Касорла виступав за Рекреатіво, Малагу та лондонський Арсенал, а на Ель Мадригал повернувся перед сезоном 2018/19 після довгої боротьби з важкою травмою.

До слова, у ювілейному матчі Санті Касорла забив тер Штегену, та це не врятувало Вільяреал від поразки. Усього в активі півзахисника в нинішньому сезоні 6 матчів у Прімері, в яких він забив 3 м'ячі та оформив 2 асисти.

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Теги
Барселона - Вільяреал Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла Вільяреал Вільяреал Іспанія
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