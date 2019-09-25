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Касорла провел 300-й матч за Вильярреал и поднялся в топ-5 гвардейцев клуба

17:57 7 Читати українською
Касорла провел 300-й матч за Вильярреал и поднялся в топ-5 гвардейцев клуба
Сантьяго Касорла / фото из соцсетей

Поединок 6-го тура испанской Примеры между Барселоной и Вильярреалом (2:1) оказался особенным для полузащитника левантийцев Санти Касорлы.

6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Гризманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Матч с каталонцами стал для опытного хавбека 300-м в футболке "Желтой субмарины", сообщает официальный сайт клуба.

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Касорла дебютировал за Вильярреал еще в ноябре 2003-го, когда вышел на замену в матче против Депортиво. Уже в следующем сезоне он стал игроком основы и вместе с командой сенсационно добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Также Касорла выступал за Рекреативо, Малагу и лондонский Арсенал, а на Эль Мадригал вернулся перед сезоном 2018/19 после долгой борьбы с тяжелой травмой.

К слову, в юбилейном матче Санти Касорла забил тер Штеген, но это не спасло Вильярреал от поражения. Всего в активе полузащитника в нынешнем сезоне 6 матчей в Примере, в которых он забил 3 мяча и оформил 2 ассиста.

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Барселона - Вильярреал Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла Вильярреал Вильярреал Испания
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