Барселона у рідних стінах втримала важку перемогу над Вільяреалом – Мессі знову отримав пошкодження

У домашньому поєдинку 5-го туру Ла Ліги проти Вільяреала "блаугранас" оформили перемогу завдяки голам Антуна Грізманна та Артура.

Барселона після болючої поразки від Гранади жадала реабілітації, тому на поєдинок з Вільяреалом у старті вийшов Мессі. Крім того, Ернесто Вальверде всадив на лавку Де Йонга та Ракітіча, замість яких на полі з'явилися Артур та Роберто. Семеду ж перевели на правий фланг. Вільяреал своїм складом не вразив, випустивши найсильніших виконавців, доступних тренерському штабу.

Барселона одразу захопила ініціативу та контроль над м'ячем, що вилилось у низку кутових. Після одного з них, в атаці другим темпом на 2-й хвилині, Мессі отримав закидушку на лівий край штрафного й пробив з гострого кута, поціливши у сітку – щоправда, лише із зовнішнього боку. Корнер на 5-й хвилині був вже гольовим: Лео виконав подачу на ближюню стійку, а Грізманн, відірвавшись від Пеньї, головою переправив м'яч у ворота – "круглий" зрикошетив від поперечки й влетів за комірець Асенхо. Вільяреал відповів атакою, яку ударом із середньої дистанції завершив Чуквуезе, але його накрили.

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Барселона продовжувала контролювати хід поєдинку, не зустрічаючи ніякого спротиву з боку суперника. Кілька підходів до штрафного "жовтої субмарини" гостям вдалося відбити, але на 15-й хвилині у їхні ворота прилетів шедевральний постріл Артура метрів з 30-ти у ліву дев'ятку – 2:0. За сім хвилин по цьому Вільяреал міг отримати і третій гол, але красиву комбінацію господарів з виходом Грізманна віч-на-віч зірвав Асенхо, який випередив нападника й першим заволодів сферою. Левантійцям до кінця першої третини матчу вдалося огризнутися лише дальнім, сильним, однак неточним ударом Онтівероса.

На цьому перший тайм, великою мірою, завершився. Єдиними цікавими подіями в останні 15 хвилин стали підозри щодо травми травму Мессі, який на деякий час вийшов за межі поля з лікарями. Ні Барселона, ні Вільяреал не загострювали, тому гол Касорли на на 44-й хвилині відверто здивував. Вийшло дуже красиво: Санті увірвався у "зону 14" і потужним пострілом метрів з 30-ти пробив під саму поперечину – 2:1! Тер Штеген міг би й витягнути м'яч, але якимось дивом пролетів повз нього.

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На другий тайм Мессі так і не вийшов. Замість нього з'явився Дембеле, однак матч продовжив проходити у рівній боротьбі. В перші 15 хвилин Вільяреал виглядав навіть гострішим: так, на 48-й тер Штегену довелося рятувати після удару Касорли в дотик з меж штрафного, а Чувкуезе на 54-й змістився з правого флангу на лінію карного майданчика й пробив з лівої – втім, м'яч зрізався з його ноги. У Барселони можна згадати хіба що вихід Суареса віч-на-віч, в якому Асенхо вийшов переможцем, а лайнсмен ще й помітив метровий офсайд. Ну, і слабенький удар Луїса низом після прострілу Дембеле, коли м'яч покотився в руки гокліперу. Все.

В середині другого тайму майже нічого не відбувалося, хоча Ернесто Вальверде кинув у бій Де Йонга. Нічого цікавішого за простріл Фірпо на нього без замикання на 72-й хвилині за участі нідерландця й не відбулося, а от заміна Вільяреала могла спрацювати на 69-й – Мой Гомес прорвався на лінію штрафного й потужно пробив у дальній кут, однак тер Штеген спіймав м'яч. От, в принципі, і все. До завершального періоду поєдинку на полі майже нічого не відбувалося.

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Матч став веселішим з виходом Фаті, який на 78-й хвилині змінив інертного Суареса. Вже за хвилину новоспечений іспанець прорвався до зони перед карним майданчиком, обігрався з Грізманном і пробив метрів з 10-ти повз праву дев'ятку – щоправда, там був офсайд. За хвилину по цьому Ансу вистрілив з лінії штрафного, однак м'яч розминувся з каркасом воріт на лічені сантиметри. Зрештою, на 83-й хвилині Фаті міг стати героєм матчу, увірвавшись на лівий край штрафного, хитнувши Пенью і впавши після контакту з ним – арбітр спочатку призначив пенальті, однак швидко скасував рішення. Дійсно, 16-річний нападник "малював".

На 89-й же Ансумане міг принести Барсі третій гол, заробивши стандарт в метрах 20-ти від воріт Вільяреала. Піке взявся виконувати удар, однак Асенхо у неймовірному стрибку витягнув м'яч з-під поперечини! Вже на останніх секундах з меж карного майданчика вистрілив Грізманн, але круглий пролетів над воротами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Барселони.

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Таким чином, "блаугранас" набрали 10 очок і піднялися на четверту позицію в турнірній таблиці. Вільяреал, маючи у активі лише 8 залікових балів, залишився на восьмій сходинці.

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