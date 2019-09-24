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Барселона у рідних стінах втримала важку перемогу над Вільяреалом – Мессі знову отримав пошкодження

24 вересня 23:52 161 Читать на русском
Барселона у рідних стінах втримала важку перемогу над Вільяреалом – Мессі знову отримав пошкодження
Барселона – Вільяреал – 2:1

У домашньому поєдинку 5-го туру Ла Ліги проти Вільяреала "блаугранас" оформили перемогу завдяки голам Антуна Грізманна та Артура.

6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Барселона після болючої поразки від Гранади жадала реабілітації, тому на поєдинок з Вільяреалом у старті вийшов Мессі. Крім того, Ернесто Вальверде всадив на лавку Де Йонга та Ракітіча, замість яких на полі з'явилися Артур та Роберто. Семеду ж перевели на правий фланг. Вільяреал своїм складом не вразив, випустивши найсильніших виконавців, доступних тренерському штабу.

Барселона одразу захопила ініціативу та контроль над м'ячем, що вилилось у низку кутових. Після одного з них, в атаці другим темпом на 2-й хвилині, Мессі отримав закидушку на лівий край штрафного й пробив з гострого кута, поціливши у сітку – щоправда, лише із зовнішнього боку. Корнер на 5-й хвилині був вже гольовим: Лео виконав подачу на ближюню стійку, а Грізманн, відірвавшись від Пеньї, головою переправив м'яч у ворота – "круглий" зрикошетив від поперечки й влетів за комірець Асенхо. Вільяреал відповів атакою, яку ударом із середньої дистанції завершив Чуквуезе, але його накрили.

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Барселона продовжувала контролювати хід поєдинку, не зустрічаючи ніякого спротиву з боку суперника. Кілька підходів до штрафного "жовтої субмарини" гостям вдалося відбити, але на 15-й хвилині у їхні ворота прилетів шедевральний постріл Артура метрів з 30-ти у ліву дев'ятку – 2:0. За сім хвилин по цьому Вільяреал міг отримати і третій гол, але красиву комбінацію господарів з виходом Грізманна віч-на-віч зірвав Асенхо, який випередив нападника й першим заволодів сферою. Левантійцям до кінця першої третини матчу вдалося огризнутися лише дальнім, сильним, однак неточним ударом Онтівероса.

На цьому перший тайм, великою мірою, завершився. Єдиними цікавими подіями в останні 15 хвилин стали підозри щодо травми травму Мессі, який на деякий час вийшов за межі поля з лікарями. Ні Барселона, ні Вільяреал не загострювали, тому гол Касорли на на 44-й хвилині відверто здивував. Вийшло дуже красиво: Санті увірвався у "зону 14" і потужним пострілом метрів з 30-ти пробив під саму поперечину – 2:1! Тер Штеген міг би й витягнути м'яч, але якимось дивом пролетів повз нього.

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На другий тайм Мессі так і не вийшов. Замість нього з'явився Дембеле, однак матч продовжив проходити у рівній боротьбі. В перші 15 хвилин Вільяреал виглядав навіть гострішим: так, на 48-й тер Штегену довелося рятувати після удару Касорли в дотик з меж штрафного, а Чувкуезе на 54-й змістився з правого флангу на лінію карного майданчика й пробив з лівої – втім, м'яч зрізався з його ноги. У Барселони можна згадати хіба що вихід Суареса віч-на-віч, в якому Асенхо вийшов переможцем, а лайнсмен ще й помітив метровий офсайд. Ну, і слабенький удар Луїса низом після прострілу Дембеле, коли м'яч покотився в руки гокліперу. Все.

В середині другого тайму майже нічого не відбувалося, хоча Ернесто Вальверде кинув у бій Де Йонга. Нічого цікавішого за простріл Фірпо на нього без замикання на 72-й хвилині за участі нідерландця й не відбулося, а от заміна Вільяреала могла спрацювати на 69-й – Мой Гомес прорвався на лінію штрафного й потужно пробив у дальній кут, однак тер Штеген спіймав м'яч. От, в принципі, і все. До завершального періоду поєдинку на полі майже нічого не відбувалося.

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Матч став веселішим з виходом Фаті, який на 78-й хвилині змінив інертного Суареса. Вже за хвилину новоспечений іспанець прорвався до зони перед карним майданчиком, обігрався з Грізманном і пробив метрів з 10-ти повз праву дев'ятку – щоправда, там був офсайд. За хвилину по цьому Ансу вистрілив з лінії штрафного, однак м'яч розминувся з каркасом воріт на лічені сантиметри. Зрештою, на 83-й хвилині Фаті міг стати героєм матчу, увірвавшись на лівий край штрафного, хитнувши Пенью і впавши після контакту з ним – арбітр спочатку призначив пенальті, однак швидко скасував рішення. Дійсно, 16-річний нападник "малював".

На 89-й же Ансумане міг принести Барсі третій гол, заробивши стандарт в метрах 20-ти від воріт Вільяреала. Піке взявся виконувати удар, однак Асенхо у неймовірному стрибку витягнув м'яч з-під поперечини! Вже на останніх секундах з меж карного майданчика вистрілив Грізманн, але круглий пролетів над воротами. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Барселони.

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Таким чином, "блаугранас" набрали 10 очок і піднялися на четверту позицію в турнірній таблиці. Вільяреал, маючи у активі лише 8 залікових балів, залишився на восьмій сходинці.

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