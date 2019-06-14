Касорла продовжив контракт з Вільяреалом

Україна — 10:05 3
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Федецький підпише новий контракт з Карпатами та стане граючим тренером, – Бурбас
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Караваєв: Генк зі мною не зв'язувався, але хочеться знову спробувати свої сили у ЄвропіУкраїна — 09:13 657
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Ювентус узгодив із Челсі перехід Саррі – Лемпард замінить італійця в ЛондоніІталія — 08:26 836
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Азар представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрав лише РоналдуІспанія — 13 черв 2708
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Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірнихСвіт — 13 черв 2290