Касорла продовжив контракт з Вільяреалом

Півзахисник Санті Касорла залишиться у Вільяреалі щонайменше ще на один сезон.

Клуб оголосив про продовження контракту з ветераном на своєму офіційному сайті.

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Нова угода іспанського плеймейкера з "Жовтою субмариною" розрахована на один рік. У минулому сезоні Ла Ліги 34-річний хавбек провів 35 матчів, забив 4 голи і віддав 10 результативних передач.

Завдяки вдалій грі за Вільяреал Касорла був викликаний в збірну Іспанії і зіграв за національну команду вперше з 2015 року.

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