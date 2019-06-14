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Касорла продлил контракт с Вильярреалом

06:00 8 Читати українською
Касорла продлил контракт с Вильярреалом
Санти Касорла / Reuters

Полузащитник Санти Касорла останется в Вильярреале минимум еще на один сезон.

Клуб объявил о продлении контракта с ветераном на своем официальном сайте.

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Новое соглашение испанского плеймейкера с "Желтой субмариной" рассчитано на один год. В прошлом сезоне Ла Лиги 34-летний хавбек провел 35 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Благодаря удачной игре за Вильярреал Касорла был вызван в сборную Испании и сыграл за национальную команду впервые с 2015 года.

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