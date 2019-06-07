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Євро-2020: Касорла вийшов у старті збірної Іспанії вперше за 1302 дні

7 червня 23:29 426 Читать на русском
Євро-2020: Касорла вийшов у старті збірної Іспанії вперше за 1302 дні
Санті Касорла / beIN SPORTS

Півзахисник збірної Іспанії Санті Касорла вийшов в старті національної команди на матч проти Фарерських островів після тривалої перерви.

 

Відзначимо, що 34-річний іспанець з'явився на полі з перших хвилин матчу в збірній вперше за 1302 дні, передає Betfred.

Касорла емоційно відреагував на виклик до збірної Іспанії

Востаннє футболіст виступав за національну команду у 2015 році проти Англії (2:0). Тоді він відзначився забитим гол.

Через два тижні після цієї зустрічі, Касорла порвав бічні зв'язки коліна і пропустив майже півроку. Загалом, Санті переніс 10 операцій і повноцінно повернувся на поле лише у 2018 році, коли перейшов у Вільяреал.

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Теги
Євро-2020 Іспанія Іспанія Фарерські острови - Іспанія Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла
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