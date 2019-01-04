Касорла: Дубль у ворота Реала після всіх моїх проблем – це чудово

Світ — 18:00 0
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Кубок Азії-2019: розмаїття знаменитих тренерів, шанси фаворитів і "темні конячки" турніру
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Дентінью, Бутко та ще 5 футболістів, яким варто покинути ШахтарСергій Тищенко — 14:00 5232
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Домінування Борусії Д, тандем суперника Шахтаря, суперсаб із Піренеїв – символічна збірна першого кола БундеслігиНімеччина — 13:42 274
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"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до РосіїІнтерв’ю — 12:00 3980
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Хацкевич потрапив у топ-50 найкращих тренерів світу за версією Football World RankingsУкраїна — 10:35 1643
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