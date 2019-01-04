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Касорла: Дубль у ворота Реала після всіх моїх проблем – це чудово

17:22 77 Читать на русском
Касорла: Дубль у ворота Реала після всіх моїх проблем – це чудово
Санті Касорла / Фото: ФК Вільяреал

Хавбек Вільяреала Санті Касорла прокоментував дубль у ворота "вершкових", який приніс його команді нічию.

"Після того, що мені довелося подолати, дубль за Вільяреал у ворота Реала – це прекрасно", – цитує Касорлу офіційний Twitter Ла Ліги.

Вільяреал – Реал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, футболіст переніс 10 операцій та лише нещодавно повернувся на поле.

У поточному сезоні 34-річний хавбек взяв участь у 14 матчах, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Касорла подолав жахливі проблеми і побив Мадрид, Куртуа знову дав привід для критики, а Бейл отримав 22-у травму в Реалі

Іспанія17 турЕль Мадригал (Вільярреал)

Вільяреал - Реал Мадрид: Четвер 03 січня 2019

Вільяреал
Матч завершено
2 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Вільяреал Вільяреал Іспанія Вільяреал - Реал Мадрид Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла
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