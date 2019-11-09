Касільяс запропонував несподіваний спосіб покращити роботу VAR

Колишній голкіпер Реала, який зараз виступає за Порту, Ікер Касільяс висловився про роботу системи відеоповторів у футболі.

"Пропоную, щоб у штабі VAR крім рефері, який аналізує відеоповтори, був ще й колишній футболіст. Було б добре висловити свою думку щодо рішень, які можуть бути прийняті під час матчу", – написав Касільяс в твіттері.

Касільяс провів перше індивідуальне тренування – у травні він переніс інфаркт

Додамо, що в нинішньому сезоні VAR працює у всіх топ-5 чемпіонатах Європи та Лізі чемпіонів. В УПЛ початок використання системи відеоповторів запланований на кінець лютого 2020 року.

Нагадаємо, Ікер Касільяс був госпіталізований 1 травня 2019 року прямо з тренування Порту через серцевий напад. Нещодавно іспанець відновив тренування.

"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо