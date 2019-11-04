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Касільяс провів перше індивідуальне тренування – у травні він переніс інфаркт

16:17 502 Читать на русском
Касільяс провів перше індивідуальне тренування – у травні він переніс інфаркт
Ікер Касільяс / Фото з відкритих джерел

Через пів року Ікер Касільяс повернувся на футбольне поле.

Легендарний екс-голкіпер мадридського Реала, який нині захищає ворота Порту, провів перше індивідуальне тренування на полі після перенесеного гострого інфаркту міокарда, повідомляє видання As.

Касільяс почав заняття у залі – в травні він пережив інфаркт

Касільяс тренувався на полі близько 25 хвилин. Воротарю поки ще не можна працювати у загальній групі, однак Ікер щасливий, що зміг повернутися на поле після перенесеної хвороби серця.

"6 місяців і 3 дні ви лежали в ящику...", – написав Касільяс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, виклавши фотографію своїх бутс.

Нагадаємо, Ікер Касільяс був госпіталізований 1 травня 2019 року прямо з тренування Порту через серцевий напад.

Касільяс переніс інфаркт на тренуванні – реакція дружини, Мессі, Луніна, Роналду, Піке й інших зірок та клубів

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Порту Порту Португалія Ікер Касільяс Ікер Касільяс Реал Мадрид Реал Мадрид
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