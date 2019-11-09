Касильяс предложил неожиданный способ улучшить работу VAR

Бывший голкипер Реал Икер Касильяс, который сейчас выступает за Порту, высказался о работе системы видеоповторов в футболе.

"Предлагаю, чтобы в штабе VAR кроме рефери, который анализирует видеоповторы, был еще и бывший футболист. Было бы хорошо выразить свое мнение относительно решений, которые могут быть приняты во время матча", – написал Касильяс в твиттере.

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Добавим, что в нынешнем сезоне VAR работает во всех топ-5 чемпионатах Европы и Лиге чемпионов. В УПЛ начало использования системы видеоповторов запланировано на конец февраля 2020 года.

Напомним, Икер Касильяс был госпитализирован 1 мая 2019 года прямо с тренировки Порту из-за сердечного приступа. Недавно испанец возобновил тренировки.

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