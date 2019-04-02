toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Касільяс порівняв Зідана та дель Боске

12:42 358 Читать на русском
Касільяс порівняв Зідана та дель Боске
Ікер Касільяс / Reuters

Іспанський воротар відзначив схожість між Зіданом і колишнім босом Реала Вісенте дель Боске.

"Здійснити перехід від гравця до тренера дуже непросто. Зідан, здається, завжди контролює ситуацію. Він молодий тренер, який контактує зі своїми гравцями, і щасливий, що їх вважають зірками. Коли я бачу його на прес-конференціях, він нагадує мені про Вісенте дель Боске.

Касільяс продовжив контракт з Порту

Вісенте ніколи не був таким тренером, який би хотів бути у центрі уваги, він був щасливий залишити його гравцям. Коли я грав у Реалі під керівництвом дель Боске у 1999 – 2003 роках, він був таким, і Зідан мені дуже схожий", – поділився Касільяс в коментарі Goal.com.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Нагадаємо, що Касільяс виступав у складі мадридського Реала більше 15 років, але залишив команду через конфлікт з Жозе Моурінью.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Вісенте дель Боске Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ікер Касільяс Ікер Касільяс Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
53
хв
Карпати
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук