Касільяс порівняв Зідана та дель Боске

Іспанський воротар відзначив схожість між Зіданом і колишнім босом Реала Вісенте дель Боске.

"Здійснити перехід від гравця до тренера дуже непросто. Зідан, здається, завжди контролює ситуацію. Він молодий тренер, який контактує зі своїми гравцями, і щасливий, що їх вважають зірками. Коли я бачу його на прес-конференціях, він нагадує мені про Вісенте дель Боске.

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Вісенте ніколи не був таким тренером, який би хотів бути у центрі уваги, він був щасливий залишити його гравцям. Коли я грав у Реалі під керівництвом дель Боске у 1999 – 2003 роках, він був таким, і Зідан мені дуже схожий", – поділився Касільяс в коментарі Goal.com.

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Нагадаємо, що Касільяс виступав у складі мадридського Реала більше 15 років, але залишив команду через конфлікт з Жозе Моурінью.