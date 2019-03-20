Касільяс продовжив контракт з Порту

Іспанський голкіпер Ікер Касільяс продовжить захищати кольори Порту.

Порту на своєму сайті оголосив про продовження співпраці з 37-річним воротарем. Термін нової угоди Касільяса розрахований на 1 рік і містить пункт продовження ще на один сезон за згоди обох сторін.

Касільяс встановив рекорд за перемогами в Лізі чемпіонів – позаду навіть Роналду

"Коли я приїхав сюди, багато хто міг би подумати, що через рік-два закінчиться. Я просто хочу подякувати не тільки клубу, але й усьому місту. Мої думки пов'язані лише з Порту.

Я завершу свою кар'єру тут. Що станеться після цього, мені невідомо, але сподіваюся й надалі залишитися у футболі", – сказав Касільяс.

Касільяс назвав свої улюблені клуби з 10-ти найсильніших чемпіонатів світу