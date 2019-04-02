Касильяс сравнил Зидана и дель Боске

Испанский вратарь отметил сходство между Зиданом и бывшим боссом Реала Висенте дель Боске.

"Осуществить переход от игрока к тренеру очень непросто. Зидан, кажется, всегда контролирует ситуацию. Он молодой тренер, который контактирует со своими игроками, и счастлив, что их считают звездами. Когда я вижу его на пресс-конференциях, он напоминает мне Висенте дель Боске.

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Висенте никогда не был таким тренером, который хотел бы быть в центре внимания, он был счастлив оставить его игрокам. Когда я играл в Реале под руководством дель Боске в 1999 – 2003 годах, он был таким, и Зидан мне очень похож", – поделился Касильяс в комментарии Goal.com.

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Напомним, что Касильяс выступал в составе мадридского Реала более 15 лет, но покинул команду из-за конфликта с Жозе Моуринью.