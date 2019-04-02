toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Касильяс сравнил Зидана и дель Боске

12:45 9 Читати українською
Касильяс сравнил Зидана и дель Боске
Икер Касильяс / Reuters

Испанский вратарь отметил сходство между Зиданом и бывшим боссом Реала Висенте дель Боске.

"Осуществить переход от игрока к тренеру очень непросто. Зидан, кажется, всегда контролирует ситуацию. Он молодой тренер, который контактирует со своими игроками, и счастлив, что их считают звездами. Когда я вижу его на пресс-конференциях, он напоминает мне Висенте дель Боске.

Касильяс продлил контракт с Порту

Висенте никогда не был таким тренером, который хотел бы быть в центре внимания, он был счастлив оставить его игрокам. Когда я играл в Реале под руководством дель Боске в 1999 – 2003 годах, он был таким, и Зидан мне очень похож", – поделился Касильяс в комментарии Goal.com.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Напомним, что Касильяс выступал в составе мадридского Реала более 15 лет, но покинул команду из-за конфликта с Жозе Моуринью.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Висенте дель Боске Зинедин Зидан Зинедин Зидан Икер Касильяс Икер Касильяс Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Арсенал победил Ньюкасл и вышел на третье место АПЛ
    Англія — 1 апр96 Арсенал победил Ньюкасл и вышел на третье место АПЛ
3
час
:
53
мин
Карпаты
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук