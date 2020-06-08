Касільяс не буде балотуватись на посаду голови іспанської федерації – залишився лише один кандидат

Легенда Реала Ікер Касільяс поки не має наміру займатись функціонерською діяльністю.

Ікер Касільяс не подаватиме свою кандидатуру на посаду очільника Королівської іспанської футбольної федерації, повідомляє AS.

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За інформацією видання, на безальтернативній основі буде переобрано чинного голову організації – Луїса Рубіалеса. Вибори у Федерації футболу Іспанії заплановані на кінець серпня.

Нагадаємо, Прімера прийняла рішення про відновлення турніру, перші матчі після карантину відбудуться 11 червня.

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