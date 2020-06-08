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Касільяс не буде балотуватись на посаду голови іспанської федерації – залишився лише один кандидат

21:08 139 Читать на русском
Касільяс не буде балотуватись на посаду голови іспанської федерації – залишився лише один кандидат
Ікер Касільяс / Фото The Independent

Легенда Реала Ікер Касільяс поки не має наміру займатись функціонерською діяльністю.

Ікер Касільяс не подаватиме свою кандидатуру на посаду очільника Королівської іспанської футбольної федерації, повідомляє AS.

Касільяс назвав іспанців, які заслуговували отримати "Золотий м'яч" – у списку двоє екс-гравців Барселони

За інформацією видання, на безальтернативній основі буде переобрано чинного голову організації – Луїса Рубіалеса. Вибори у Федерації футболу Іспанії заплановані на кінець серпня.

Нагадаємо, Прімера прийняла рішення про відновлення турніру, перші матчі після карантину відбудуться 11 червня.

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Теги
Ікер Касільяс Ікер Касільяс Іспанія Королівська іспанська футбольна федерація Луїс Рубіалес
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