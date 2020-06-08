Касильяс не будет баллотироваться на пост главы испанской федерации – остался только один кандидат

Легенда Реала Икер Касильяс пока не намерен заниматься функционерской деятельностью.

Икер Касильяс не будет подавать свою кандидатуру на пост главы Королевской испанской футбольной федерации, сообщает AS.

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По информации издания, на безальтернативной основе будет переизбран действующий председатель организации – Луис Рубиалес. Выборы в Федерации футбола Испании запланированы на конец августа.

Напомним, Примера приняла решение о возобновлении турнира, первые матчи после карантина состоятся 11 июня.

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