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Касильяс не будет баллотироваться на пост главы испанской федерации – остался только один кандидат

21:08 18 Читати українською
Касильяс не будет баллотироваться на пост главы испанской федерации – остался только один кандидат
Икер Касильяс / Фото The Independent

Легенда Реала Икер Касильяс пока не намерен заниматься функционерской деятельностью.

Икер Касильяс не будет подавать свою кандидатуру на пост главы Королевской испанской футбольной федерации, сообщает AS.

Касильяс назвал испанцев, которые заслуживали получить "Золотой мяч" – в списке два экс-игрока Барселоны

По информации издания, на безальтернативной основе будет переизбран действующий председатель организации – Луис Рубиалес. Выборы в Федерации футбола Испании запланированы на конец августа.

Напомним, Примера приняла решение о возобновлении турнира, первые матчи после карантина состоятся 11 июня.

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Теги
Икер Касильяс Икер Касильяс Испания Королевская испанская футбольная федерация Луис Рубиалес
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