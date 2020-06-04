Касільяс назвав іспанців, які заслуговували отримати "Золотий м'яч" – у списку двоє екс-гравців Барселони

Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс пригадав своїх партнерів по збірній, які незаслужено залишились без "Золотого м'яча".

Колишній голкіпер Реала Ікер Касільяс оприлюднив імена своїх співвітчизників, яким би вручив найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

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До списку 39-річного іспанця увійшли екс-форвард Реала Рауль, захисник мадридців Серхіо Рамос, а також легендарний дует півзахисників Барселони – Хаві Ернандес та Андрес Іньєста, повідомляє AS.

Нагадаємо, майже усю кар'єру Касільяс провів у Реалі, лише останні 4 сезони захищав кольори Порту.

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