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Касільяс назвав іспанців, які заслуговували отримати "Золотий м'яч" – у списку двоє екс-гравців Барселони

12:14 349 Читать на русском
Касільяс назвав іспанців, які заслуговували отримати "Золотий м'яч" – у списку двоє екс-гравців Барселони
Ікер Касільяс та Хаві / Фото zimbio

Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс пригадав своїх партнерів по збірній, які незаслужено залишились без "Золотого м'яча".

Колишній голкіпер Реала Ікер Касільяс оприлюднив імена своїх співвітчизників, яким би вручив найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

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До списку 39-річного іспанця увійшли екс-форвард Реала Рауль, захисник мадридців Серхіо Рамос, а також легендарний дует півзахисників Барселони – Хаві Ернандес та Андрес Іньєста, повідомляє AS.

Нагадаємо, майже усю кар'єру Касільяс провів у Реалі, лише останні 4 сезони захищав кольори Порту.

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Теги
Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Золотий м'яч Рауль Рауль Хаві Ернандес Хаві Ернандес Андрес Іньєста Андрес Іньєста Хаві Ернандес Хаві Ернандес Ікер Касільяс Ікер Касільяс
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