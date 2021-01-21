"У другому таймі у нас було більше контролю гри, але ні в одному таймі ми не створювали величезну кількість гольових моментів. Результат – це те, що нас найменше цікавить на даний момент. Я його ніяк зараз не оцінюю, хоч і завжди хочу перемагати. Хочу, щоб у команди завжди були великі амбіції на перемоги.

Шахтар націлився на дві перлини Флуміненсе, – ЗМІ

Зараз мене в цих матчах цікавить те, як ми обороняємося, атакуємо і як ми готові до різних ситуацій. Це були два тайми, які мене задовольнили. Ми тільки 3 дні працюємо, а грали із командою, яка через 10 днів відновить виступи в своєму чемпіонаті. Це створило нам деякі складності. Ми змогли показати хороші речі протягом зустрічі, хоча і не були на тому рівні, який вимагаємо самі від себе. Ми його досягнемо, без всяких сумнівів.

Ми не повинні були випускати суперника, тому що вони дуже добре починають атаки. Намагалися блокувати розіграші Леха від воріт. Також було важливо, щоб наша оборона діяла скоординовано. Контроль і вихід – щоб все це було на найвищому рівні. Якщо говорити глобально, то нам не вдалося цього зробити. Зараз у нас є матеріал, щоб працювати в майбутньому.

Ми будемо тренуватися завтра вранці, післязавтра у нас знову матч. Повинні відновити хлопців і інтегрувати в команду деяку інформацію на наступні матчі, нові виклики. Використовуємо завтрашній день, щоб навчити команду чомусь новому. Будемо розвивати не тільки в плані тренувань, але і в питанні теорії", – поділився Каштру в післяматчевому коментарі прес-службі Шахтаря.

Шахтар завдяки пенальті в компенсований час врятувався від поразки проти Леха – камбек Коноплянки і чемпіона світу