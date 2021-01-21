На радари "гірників" потрапили два таланти Флуміненсе – хавбек Абемлі Мето Сілу (Метінью) та форвард Кайкі, стверджує Calciomercato.

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Обом по 17 років. Метінью народився в Конго, але ще у віці одного року перебрався до Бразилії. Центрхав носить капітанську пов'язку у Флуміненсе U-17. Кайкі – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17. Його контракт з Флуміненсе розрахований до грудня 2022 року.

Додамо, що обидва гравці можуть опинитися в Шахтарі лише влітку, коли їм виповниться 18 років.

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