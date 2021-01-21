"Во втором тайме у нас было больше контроля игры, но ни в одном тайме мы не создавали огромное количество голевых моментов. Результат – это то, что нас меньше всего интересует на данный момент. Я его никак сейчас не оцениваю, хоть и всегда хочу побеждать. Хочу, чтобы у команды всегда были большие амбиции на победы.

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Сейчас меня в этих матчах интересует то, как мы обороняемся, атакуем и как мы готовы к разным ситуациям. Это были два тайма, которые меня удовлетворили. Мы только 3 дня работаем, а играли с командой, которая через 10 дней возобновит выступления в своем чемпионате. Это создало нам некоторые сложности. Мы смогли показать хорошие вещи в течение встречи, хотя и не были на том уровне, который требуем сами от себя. Мы его достигнем, без всяких сомнений.

Мы не должны были выпускать соперника, потому что они очень хорошо начинают атаки. Пытались блокировать розыгрыше Леха ворот. Также было важно, чтобы наша оборона действовала скоординировано. Контроль и выход – чтобы все это было на высшем уровне. Если говорить глобально, то нам не удалось этого сделать. Сейчас у нас есть материал, чтобы работать в будущем.

Мы будем тренироваться завтра утром, послезавтра у нас опять матч. Должны восстановить ребят и интегрировать в команду некоторую информацию на следующие матчи, новые вызовы. Используем завтрашний день, чтобы научить команду чему-то новому. Будем развивать не только в плане тренировок, но и в вопросе теории", – поделился Каштру в послематчевом комментарии пресс-службе Шахтера.

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